Festival dell’Adolescenza, oggi appuntamenti con pizza e musica

Dalle 10 talk, musica, gaming allo Spazio Hub di via Battisti, a cura del Comune di Vimodrone con la partecipazione di Germano Lanzoni, padrino del festival. Deejayfoxradio, con la sua postazione radiofonica, sarà in diretta con interviste, podcast, intrattenimento e musica. È un programma intenso quello della seconda giornata del Festival dell’Adolescenza, la prima edizione di un evento che prende il titolo di "Odissea dello spazio". Sempre a Vimodrone, dalle 10, laboratorio in biblioteca (inaugurazione gaming zone, giochi da tavolo, escape room a tema Harry Potter, concerto Happier Orchestra), mentre a Gessate dalle 9.30 alle 13 a Villa Daccò sarà allestito "A ticket to…", uno stand informativo sulle opportunità europee e internazionali per i giovani. Ma è in via Battisti a Vimodrone che, fino alle 18, si susseguiranno subbuteo, calciobalilla, sushi experience, pizza party e merende, il laboratorio competitivo di Pokemon, il corso di manga con Beatrice Tassone e "Litigare Bene", performance del Gruppo Mediazione dei conflitti.

Alle 20.30 alla tensostruttura del Parco Tre Fontanili andrà in scena "Scorribande Giovani Martesana" con la premiazione ed esibizione del contest per giovani.

Special guest il rapper Dani Faiv.

La.La.