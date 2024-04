Festival dedicato a Puccini. Film sulla vita del musicista

Festival pucciniano, prosegue la rassegna a Cernusco sul Naviglio e l’appuntamento, oggi alle 17, è con il cinema: si proietta alla Casa delle Arti il film "Puccini" di Carmine Garrone, dedicato a vita, musica e amori del grande compositore. La rassegna "A te, Giacomo Puccini", ricordiamolo, è promossa e organizzata dalla musicista Simona Rosella Guariso in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione culturale John Henry Newman in occasione dei cento anni dalla scomparsa dell’artista. Dai primi di aprile ad oggi sono già stati molti gli eventi ed appuntamenti: fra gli altri un grande concerto della violoncellista Ina Schlüter con la pianista Keiko Hitomi Tomizawa e il tenore Leopoldo Lo Sciuto, la narrazione in parole e musica "Puccini e le sue passioni", la performance "Puccini" di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.

Domenica 28 aprile alle 17 si terrà l’evento "Musica tradizionale giapponese e vestizione di kimono di una geisha", con Tomoko Hoashi maestra di vestizione di kimono, Shinobu Kikuchi voce e san-shin, Yuriko Mikami al violoncello. Domenica 5 maggio, sempre alle 17, "Celebri opere pucciniane per pianoforte a 4 mani dialogano con le immagini disegnate in tempo reale", alla tastiera i pianisti Simona Guariso e Carlo Balzaretti, disegni di Roberto Zizzo. M.A.