Festival al gusto di pizza Prima edizione a CityLife tra show laboratori e assaggi

Milano si prepara ad accogliere una festa dedicata al piatto della cucina italiana più amato e conosciuto nel mondo. Nel parco di CityLife verrà allestito dal 7 al 10 settembre, per quattro serate, un villaggio dedicato alla pizza, in tutte le sue varianti, con la partecipazione dei maestri pizzaioli più noti d’Italia. "Siamo entusiasti di ospitare in SmartCityLife, la prima edizione del Coca-Cola PizzaVillage Milano. Evento ideato e organizzato da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment e che avrà luogo all’interno del parco di CityLife - ha commentato Roberto Russo, ad di SmartCityLife - Il Coca-Cola PizzaVillage, infatti, rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti della pizza e non solo. Pertanto, siamo felici di far parte di questa originale iniziativa, offrendo ai tanti visitatori, turisti e concittadini, l’opportunità di immergersi nei segreti della celebre pietanza napoletana". L’evento è ad accesso gratuito e per assaggiare le prelibatezze degli chef sarà sufficiente scegliere uno speciale menù da 15 euro inclusivo di pizza a scelta, bibita e caffè. Non mancheranno show, laboratori ed attività ludiche. Casa Caputo allestirà uno spazio per i curiosi interessati a imparare il mestiere del pizzaiolo e cimentarsi poi nella cucina di casa. Il mondo della birra Leffe aprirà le porte ai presenti con un percorso di degustazione. L’Antica Pizzeria da Gennaro, in vista del lancio del film “Tartarughe Ninja - Caos Mutante”, ha in programma ogni giorno meet & greet con i characters delle Tartarughe Ninja. Sabato e venerdì alle 21 due concerti chiuderanno la serata sulle note di “Sophie and the Giants“ e “Nick The Nightfly

Orchestra Pop Swings“.