Festival Adolescenza. Si entra nel vivo tra incontri e contest

Dalla tutela ambientale alla game night alla Social Run, il Festival dell’Adolescenza entra nel vivo prima del gran finale con gli Stati generali delle Politiche giovanili. Appuntamenti a Vimodrone con l’Atelier futuro (oggi alle 10, Laboratorio Curiel via XV Martiri 2) e con la lotta al fumo, a Pioltello (stasera alle 18 in biblioteca). "Aprire uno spazio di ascolto e confronto sul tema dell’adolescenza, in particolare sull’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla vita dei ragazzi, era una necessità emersa da tempo e su questo aspetto Pioltello ha giocato un ruolo da protagonista" - dice Marta Gerli, assessore alle Politiche giovanili -. Pioltello ospiterà anche il contest "Giovani al centro" (venerdì alle 18 a Cascina Dugnana, via Moro19). La prima edizione della kermesse chiuderà con la cabina di regia dedicata alle politiche del territorio per questa fascia d’età: sabato (Hub, vi Battisti 29), (festivaladolescenza.it). Bar.Cal.