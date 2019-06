Milano, 8 giugno 2019 - Il prossimo 30 giugno si svolgerà ai Giardini Montanelli la festa della Curva Nord dell'Inter, che proprio quest'anno festeggia i 50 anni dalla nascia del tifo organizzato nerazzurro. A poco più di 20 giorni dall'appuntamento però è scoppiata la polemica sia tra le forze poltiche che tra le associazioni ambientaliste. Niente da dire contro la Curva Nord ma partiti e associazioni contestano più che altro la location, ritenuta non adatta per un evento del genere e di conseguenza puntano il dito contro il Comune di Milano, che ha concesso l'autorizzazione.

GLI AMBIENTALISTI - Il comitato Agiamo - Amici dei Giardini Montanelli e i Verdi di Milano chiedono senza mezzi termini lo spostamento della festa altrove. Durissima, in particolare, la presa di posizione del comitato Agiamo: "Il 30 giugno prossimo, il cuore verde pubblico di Milano sarà ancora una volta requisito - scrivono quelli del Comitato - per la festa privata aperta al pubblico dei 50 anni del tifo organizzato dell'Inter, la Curva Nord. Chi ha dato l'autorizzazione lo ha fatto con grande superficialità e in modo del tutto incauto, per non dire di peggio. Da quello che sappiamo - prosegue il Comitato - la responsabilità è del comitato interassessorile della giunta comunale, presieduto dall'assessore alla cultura Filippo Del Corno e composto dall'assessore allo sport Roberta Guaineri e da quello alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane Cristina Tajani. Se hanno ottenuto l'ok, si presume che sia il Sindaco Beppe Sala, che l'assessore al verde Pierfrancesco Maran non abbiano espresso veti". Il comitato ricorda la festa della curva del Milan all'Arena, ma "i Giardini Montanelli non sono l'Arena e non sono adatti a questo tipo di eventi. Non abbiamo idea di quanto incasserà il Comune per questo evento che non è difficile prevedere causerà molti disagi e altrettanti danni, ma ci piacerebbe tanto saperlo perché noi almeno chiediamo un po' di trasparenza. Questa non sarà solo una festa, ma anche un grande business per qualcuno, ma chi? Non certo per i Giardini".

Netta anche la presa di posizione dei Verdi. "Tutelare i parchi storici e monumentali di Milano da eventi ad alto impatto ambientale dovrebbe essere un obbligo per un'amministrazione virtuosa che dice di avere a cuore il verde urbano. Le cose, purtroppo, vanno in ben altra direzione». Lo affermano Elena Grandi, co-portavoce nazionale dei Verdi e assessore al verde del municipio 1 del capoluogo, e Mariolina De Luca, co-portavoce dei Verdi nella metropoli, riguardo la festa per i 50 anni di tifo nerazzurro della Curva Nord domenica 30 giugno ai Giardini Montanelli. "Tra musica, dibattiti e vendita di cibo e alcolici, per un giorno il parco si trasformerà in un luogo di eccessi e risse potenziali, in balia di migliaia di tifosi che si sono sempre distinti per essere violenti, pericolosi e ben poco rispettosi dei luoghi, delle persone e delle leggi. La festa della Curva Nord poteva, e doveva, svolgersi altrove".

FORZA ITALIA - "Ho presentato una interrogazione urgente per conoscere i motivi che hanno portato il Comune a concedere l'uso dei Giardini Montanelli per la festa degli Ultras dell Inter. Ben vengano le feste della curva Sud e Nord ma non vi è ragione sensata per ospitare in Giardini storici del 700' : un parco delicato nell'ecosistema e nell'architettura che non è fatto per eventi di massa come Wired o Festa dell'unità. Par di capire che la Giunta di fronte a sponsor molto munifici e ad alta gradazione alcolica rinuncia al suo sbandierato ambientalismo. Maran sposti la festa e se ne freghi dei lauti incassi per stand e padiglioni con connesso degrado". Così Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Fi in Comune, sulla festa della Curva Nord ai Giardini Montanelli annunciata per il 30 giugno.

IL PROGRAMMA - Secondo l'evento programmato dalla Curva Nord per il 30 giugno ai Giardini Montanelli, la festa inizierà alle 11, con un programma tra attività ludico-sportive e di intrattenimento. Il comitato organizzatore della Curva interista ha anche fatto sapere che "il villaggio per le celebrazioni dei 50 anni della Nord sarà allestito all'ombra del monumento di Luciano Manara eroe milanese delle 5 giornate e del Risorgimento italiano, esempio di come la difesa della città e l'attaccamento ai valori in cui credeva sia valsa addirittura la sua stessa giovane vita. Sotto la sua ombra e rispecchiandosi nei suoi valori, la Curva Nord ha deciso di allestire il grande palco dove avrà luogo lo spettacolo che concluderà la festa e dove sono attesi tanti artisti e ospiti speciali - si legge in un post su Facebook -. Durante il giorno, per divertire giovani e famiglie nell'ombreggiatissimo parco, saranno realizzati diversi spazi gioco aggiuntivi alle tante giostre e aree bimbi già presenti".