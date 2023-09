Festa patronale alle porte Il Municipio ci ripensa: tolto il veto sulla piazza

Il Comune ci ripensa e toglie il veto all’utilizzo della piazza Garibaldi e via Veneto per la festa patronale di inizio ottobre. Spazi dunque che ritornano ad essere a disposizione del Comitato organizzativo della sagra cittadini, contrariamente a quanto annunciato con delibera di Giunta in vista dell’apertura dei cantieri per i lavori di rigenerazione del centro città. Lavori già assegnati con bando pubblico ma, a quanto pare, con tempistiche per l’apertura dei cantieri non ancora nota. Da parte del Comune rimane la conferma del via libera entro la fine del 2023 e non certo nei prossimi giorni di inizio autunno. "Non cominciando i lavori prima di inizio ottobre - così l’assessore alla Comunicazione Antonio Capece - si riesce quindi ad utilizzare piazza Garibaldi e via Veneto per la sagra patronale.

Il Comitato per l’organizzazione della festa avrà dunque più spazi a disposizione". Con i responsabili dei progetti da realizzare l’Amministrazione comunale sta vagliando le scelte più idonee da adottare per procedere step by step con i lavori annunciati nel centro storico che cambieranno volto alla città con un restyling atteso da tempo e possibile da realizzare oggi grazie ai fondi del Pnrr e di Regione Lombardia. "L’apertura dei cantieri sarà comunque predisposta, con meno disagi possibili per commercianti e cittadini", ha fatto sapere l’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca. Resta invece ancora avvolto nel mistero il via libera alla sperimentazione sulla viabilità in centro città legata ai lavori di rigenerazione: ad oggi nessuno è in grado di stabilire una data per la messa in opera.

S.D.