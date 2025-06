Festa dello Sport, omaggio al magistrato Musso

La Festa dello Sport è iniziata con l’intitolazione del campo da rugby al magistrato della Direzione distrettuale antimafia Marcello Musso. Era lo stimato procuratore del Tribunale di Milano, scomparso nel 2019, investito mentre era in vacanza nel suo paese d’origine, in Piemonte: pedalava verso la sua abitazione quando è stato travolto da un’auto. Il ricordo del magistrato viene portato avanti dal Rugby Buccinasco, guidato da Luca Fazzo e da un team di allenatori appassionati che insegnano a bambini e ragazzi i valori sportivi ma anche quelli della legalità e del rispetto, ricordando il lavoro svolto dal magistrato. Ai giovani viene, così, tramandato l’impegno professionale del pm che aveva iniziato il suo lavoro contro le mafie in Sicilia, nelle terre di Cosa nostra, occupandosi poi della ‘ndrangheta al Nord. All’intitolazione del "Campo Musso" hanno partecipato anche il pm Stefano Ammendola della Dda di Milano (e allenatore di rugby) e la sorella del magistrato, Mariangela Musso, insieme all’Amministrazione e a decine di bambini e ragazzi che hanno preso parte alla prima edizione del "Torneo Musso", uno degli eventi inseriti all’interno della "Festa dello Sport" di Buccinasco (fino all’8 giugno). "La storia di questo campo - ha spiegato l’assessore allo Sport Stefano Parmesani - è stata lunga e non semplice. Il campo era previsto in un’altra zona, ma non potendo procedere velocemente con i lavori – sono stati trovati frammenti di amianto durante le operazioni di riqualificazione, ndr – abbiamo deciso di mettere a disposizione un rinnovato terreno di gioco al centro sportivo Scirea. Intitolare il campo a un magistrato che ha lottato contro le mafie è un simbolo che porta avanti la cultura della legalità a Buccinasco, soprattutto tra i giovani".