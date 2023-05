Festa della sostenibilità: “We Planet”, 5 classi da premio

Con una grande festa all’insegna della sostenibilità sono state premiate le cinque classi della scuole primarie della città vincitrici dell’iniziativa We Planet, promossa dal centro commerciale Fiordaliso. L’evento ha coinvolto ottocento bambini, impegnati nel realizzare trentadue globi con materiali di riciclo. I clienti hanno votato le opere migliori e al primo posto si è classificata la classe 4B della primaria Foscolo che si è aggiudicata, come gli altri vincitori, una gift card del valore di 150 euro da spendere in materiale didattico.

"Una manifestazione molto partecipata realizzata per diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente - spiega Ilic Ravagnani, direttore del Fiordaliso. I piccoli alunni e le famiglie hanno visitato la mostra didattica dedicata ai temi del riciclo e dell’eco sostenibilità". Alla premiazione hanno partecipato anche il sindaco Gianni Ferretti e l’assessore all’ambiente Lucia Galeone. Gli studenti dell’istituto professionale Kandinsky di Milano sono stati i protagonisti nella decorazione del maxi globo e della sfilata di moda con gli abiti realizzati con materiali eco sostenibili.

Massimiliano Saggese