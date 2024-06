Festa del doposcuola sportivo. Raggiunto il traguardo dei 5 anni con oltre mille partecipanti

Esibizioni di danza, ginnastica ritmica e arti marziali, oltre a spettacoli e corner per i genitori, per la festa del doposcuola sportivo, che ieri per mezza giornata ha coinvolto al centro Manin tutte le scuole elementari e molte delle associazioni sportive sestesi. "Il progetto di doposcuola sportivo rappresenta un pilastro fondamentale per la comunità - ha spiegato il sindaco Roberto Di Stefano -. Non solo avvicina i bambini allo sport, ma promuove corretti stili di vita, supportando le famiglie nel conciliare i tempi di vita e di lavoro". Cinque edizioni per questo programma, che si svolge in continuità con l’orario scolastico dalle 16.30 alle 17.30, e che è realizzato dall’associazione Crescere insieme con lo sport. Il progetto negli anni è sempre cresciuto: nella prima edizione gli iscritti erano 500, mentre nell’anno scolastico appena chiuso ha visto 1.000 iscritti. "Attraverso lo sport, i bambini possono crescere sani, imparare il valore del lavoro di squadra, della disciplina e del rispetto reciproco. Quest’anno è stato davvero significativo – ha commentato l’associazione –. Abbiamo raggiunto risultati davvero importanti sia per quanto riguarda la partecipazione degli studenti sia per il coinvolgimento di tantissime associazioni ed educatori a supporto dei fragili".

Il corso settimanale costa alle famiglie 110 euro all’anno. "Questo prezzo calmierato è il risultato del nostro impegno nel rendere lo sport accessibile a tutti – ha concluso Di Stefano -. Vogliamo che ogni bambino abbia l’opportunità di partecipare e beneficiare di questa preziosa iniziativa. Il progetto di doposcuola sportivo è un investimento sul futuro dei nostri giovani e, di riflesso, sul futuro della nostra comunità".

La.La.