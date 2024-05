Festa dei Salesiani. Messa, pranzo e stand con studenti e aziende

"Un momento di convivialità e ringraziamento per tutto ciò che si è vissuto durante l’anno scolastico, durante il quale accogliamo i nostri studenti, le loro famiglie, gli ex allievi, gli amici dei Salesiani e le aziende con le quali collaboriamo". Così le Opere sociali don Bosco presentano la festa di domani nel polo di viale Matteotti. Alle 8.30 l’accoglienza, Santa Messa alle 9.30. Poi pranzo e stand delle imprese partner nella didattica di un istituto che è ai primi posti in Italia per l’occupazione dei suoi allievi dopo il diploma.