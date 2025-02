Festa Avis, medaglie per i 65 anni di donazioni

Sessantacinque anni di donazioni, Avis Pessano con Bornago-Bussero-Caponago ha festeggiato il traguardo. Una mattinata dedicata ai volontari che si dedicano alla missione: 231 nel 2024 per un totale di 406 donazioni (379 di sangue intero e 27 di plasma). Trenta i nuovi donatori che sono entrati nel gruppo. Il presidente Claudio Gironi ha consegnato le medaglie. Riconoscimenti speciali anche ad Abbondio Pirola per i 60 anni spesi per la sezione, sia come donatore che come consigliere e a Giovanna Radaelli, donatrice, segretaria e collaboratrice dell’associazione. Prossimo passo, il nuovo direttivo. Le elezioni si terranno nelle prossime settimane. "Cerchiamo candidati", l’appello del sodalizio. Bar.Cal.