Festa al Centro giovanile: "Un posto così mancava"

Tanta partecipazione per l’inaugurazione del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile di piazza Europa. Un luogo dedicato ai ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori, dove poter condividere esperienze, seguire i laboratori (ciclofficina, giocoleria, danza, arte, lingue), fare i compiti e giocare. Tutto nasce dal progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, realizzato dalla cooperativa sociale Ripari, La Giostra, Lo Scrigno, dai Comuni di Corsico e Trezzano e dagli istituti Buonarroti di Corsico e Gobetti di Trezzano.

L’idea era stata sviluppata dall’ex assessora Elena Galli, a cui il sindaco Stefano Ventura ha rivolto un ringraziamento per aver avviato il progetto, seguito in prima linea da Antonella Pasquini della coop Lo Scrigno che, durante l’inaugurazione del Cag, ha sottolineato il grande lavoro svolto da tutti.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Chiara Frizzo di Ikea Italia per aver donato tutto l’arredamento.

Dentro il Centro di Aggregazione Giovanile di piazza Europa, infatti, ci sono divanetti, librerie, tavoli per studiare, ma anche spazi per giocare a ping pong, biliardino e sfidarsi con i classici giochi da tavolo, carte e scacchi.

Un progetto che piace ai giovani e ai giovanissimi, come racconta Ludovico, 12 anni: "Questo luogo mancava ed è bellissimo: possiamo fare i compiti con altri studenti, anche confrontandoci su qualche argomento che non abbiamo capito in classe, poi giocare e stare insieme. È stupendo avere un luogo per noi".

È d’accordo anche Giulia che frequenta la scuola Buonarroti: "Qui abbiamo un punto di riferimento per ritrovarci dopo le ore in classe. È utile fare insieme i compiti ed essere aiutati dai tutor, ma soprattutto ci sosteniamo a vicenda".

Youssef, 13 anni, racconta che "in questi spazi possiamo incontrarci, studiare insieme e giocare. Inoltre, i tutor sono bravissimi e ci insegnano tante cose".