Ferrari lascia: troppi impegni È toto-assessore

Sopraggiunti impegni di lavoro "che non mi consentono di essere presente quanto l’incarico richiede", perde un pezzo la giunta Fusè bis, si dimette l’assessore a Lavori pubblici e Commercio Francesco Ferrari (nella foto). Militava nell’esecutivo a guida “Insieme per Melzo“ dal giugno 2021, dopo le dimissioni del precedente assessore Franco Guzzetti, ed era stato riconfermato nel suo incarico la scorsa primavera, dopo la vittoria elettorale e l’avvio del secondo mandato. Le dimissioni erano nell’aria, sono state protocollate l’altra mattina. Ora sarà surroga. "Procederò in tale senso rapidamente - così il sindaco Antonio Fusè -. Sulle dimissioni. "Ne sono ovviamente rammaricato, ma ho apprezzato ancora una volta la correttezza del collega. Che ha svolto un lavoro ottimo, supportato la giunta a fine scorso mandato in un momento delicato, e dato un’ennesima dimostrazione di generosità e affetto per la città accettando di rinviare le dimissioni a dopo la Fiera delle Palme, che lui stesso ha organizzato". La notizia dell’uscita di scena di Ferrari era, come si diceva, nell’aria. Nessun retroscena, "la motivazione è una sola - spiega lui stesso - .

La mia situazione lavorativa non mi consente ad oggi di gestire più l’incarico, non riuscirei a dedicare il giusto tempo. Preferisco il passo indietro". Per Ferrari due anni di lavoro intenso e su materia delicata, cantieri in primis. "Mi resteranno nel cuore il rapporto con i colleghi di giunta e con il sindaco, che mi ha dato fiducia in ogni circostanza e mi ha sempre appoggiato. Ma anche il rapporto con gli uffici, che mi hanno affiancato con enorme disponibilità. Per quel che mi riguarda, so di avercela messa tutta". Ora è toto assessore. Il sindaco potrebbe rivolgersi a un esterno come "pescare" dalla compagine consiliare. M.A.