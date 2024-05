Ferrara scende in campo:: "Con me la città può rinascere e diventare bella e ordinata"

"Liscate può rinascere: e diventare bella e ordinata come un borgo altoatesino". Ha due candidature a sindaco passate alle spalle ed è stato consigliere di minoranza nella penultima consiliatura Giovanni Ferrara, classe 1951, fiscalista in pensione. Guida come candidato sindaco la lista civica di area centrodestra “Forza Liscate”, "in passato ho militato in Alleanza Nazionale - racconta - ma stracciai la tessera dopo la faccenda di Montecarlo". Nel portfolio di Ferrara non solo l’impegno lavorativo e politico. È insegnante di karate e membro attivo dell’Ordine Militare e Ospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, ente monastico cavalleresco impegnato in attività benefiche su scala internazionale, "io stesso - spiega - coordino opere caritatevoli e di raccolta fondi in tutto il mondo". Ma veniamo alla lista, e alla candidatura.

"Da almeno 15 anni - così Ferrara - l’Amministrazione in sella è indifferente ai bisogni dei cittadini. Liscate è ostaggio di degrado, zanzare, scarsa manutenzione del bene pubblico, insicurezza". L’affondo sulle ultime scelte amministrative: "Il mutuo della nuova scuola media ci strangola, un’operazione dissennata. E abbiamo nel cuore del centro storico una Corte Berneri che era un gioiello, e che ora casca a pezzi. Uno dei punti del mio programma riguarda proprio la Corte, che intendo restituire alla collettività. È l’unico edificio legato alla memoria del paese". Dito puntato sulla Casa di Comunità al polifunzionale: "Diciamo che il contratto trentennale con Asst non tutela propriamente il Comune". Il motto del programma, "Valorizzare Liscate". Fra i punti chiave sicurezza, welfare, ambiente. Fra i progetti la riqualificazione di piazza San Francesco e quella dei fontanili di via Cavenaghi e via IV novembre. Per la Corte Berneri la rinascita: "Compatibilmente con quanto prevedono e consentono i vincoli delle Belle Arti, vorremmo realizzarvi un vero asilo nido al pianterreno". In tema sicurezza: "Indispensabile rivedere la convenzione con l’Unione dei Comuni Adda Martesana: noi chiediamo per il paese un presidio fisso di polizia locale".