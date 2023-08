Ferragosto è alle porte e l’Idroscalo si prepara

Da oggi sarà possibile accedere a nuove aree dell’Idroscalo. Si potrà passare dall’Ingresso Riviera est fino al maneggio delle Giacche Verdi Lombardia, il Laghetto delle Vergini (non è ancora aperta al pubblico), la spiaggia e il lungo lago. Sono fruibili le piscine Est, la terrazza e la spiaggia attrezzata Gud, la spiaggia attrezzata e il chiosco Pino beach&bar, la spiaggia libera adiacente all’area balneabile delimitata da boe e presidiata da bagnini. Dalla Riviera est è possibile procedere verso nord, raggiungendo la zona sportiva. È accessibile anche l’ingresso pedonale tribune ed è possibile proseguire sul lungo lago ovest fino al campo da rugby. È possibile accedere anche dall’ingresso pedonale Porta Maggiore. Sono fruibili la pista di pattinaggio, di skate e di mountain bike. Sono aperti la Fattoria di zio Alfredo e il Dolly Park. Il Villaggio del bambino resta, invece, chiuso: sono in corso gli interventi di manutenzione per la messa in sicurezza dell’area, particolarmente colpita dall’evento calamitoso.