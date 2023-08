Ferito, ma salvo Carlo Vincenzo D’Orta a Milano: recuperato dopo 3 notti nel bosco

Lieto fine per l’escursionista Carlo Vincenzo D’Orta, il milanese di 53 anni disperso in Val Grande dal giorno di Ferragosto: è stato individuato e sta bene. L’uomo è stato individuato da tre soccorritori che mercoledì sera erano stati elitrasportati in quota e che hanno passato la notte alla ricerca di segnali della presenza dell’escursionista. I tre non sono riusciti a raggiungerlo subito, perché l’uomo si trovava in un punto particolarmente impervio, ma gli hanno parlato da lontano: ha detto di non potersi muovere a causa di un problema a una gamba, dopo essersi infortunato. Poi, ieri mattina, l’uomo è stato raggiunto con l’elicottero ed è stato riportato a valle, dove è stato visitato dall’équipe sanitaria che lo ha ritenuto in buone condizioni cliniche nonostante tre notti trascorse all’addiaccio.

L’ultimo contatto, via telefono, risaliva al giorno di ferragosto, quando D’Orta ha scritto un messaggio alla fidanzata a cui ha comunicato di essersi smarrito. Partito dalla località di Cicogna, stava compiendo un’escursione nella zona del rifugio di Pian Cavallone. La mattina del 16 agosto l’avvio delle ricerche da parte del personale di soccorso alpino, Guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri forestali. Impiegati pure elicotteri e droni. M.V.