Rissa fuori dal The Club di largo La Foppa: in 2 accoltellano il buttafuori a schiena e addome

Milano, 21 marzo 2025 – La rissa fuori dalla discoteca. I fendenti ad addome e schiena di uno dei buttafuori intervenuto per bloccare la zuffa a notte fonda. I soccorsi del ferito e il trasporto in ospedale per fortuna in condizioni non gravi. L'aggressione è andata in scena alle 5 di venerdì 21 marzo 2025 all'esterno del The Club di largo La Foppa.

La ricostruzione

Stando alle prime informazioni, un trentaduenne egiziano, addetto alla sicurezza del locale all'angolo con corso Garibaldi, è intervenuto per interrompere un corpo a corpo tra più ragazzi, all'orario di chiusura. Due di loro, probabilmente italiani, lo hanno colpito con alcune coltellate all'addome e alla schiena. La chiamata al 112 ha generato l'intervento di ambulanza e auto medica: il vigilante, rimasto sempre cosciente, è stato accompagnato al Policlinico in codice giallo. In largo La Foppa, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno già ricostruito la dinamica del raid e sarebbero sulle tracce degli aggressori.

I precedenti

A nemmeno due settimane fa risale l’ultimo episodio di violenza denunciato in una discoteca milanese, in quell’occasione all’interno del locale. La discoteca in questione è l’Alcatraz di via Valtellina, altro tempio della vitta notturna milanese, dove un giovane americano viene aggredito alle spalle da un ventinovenne italiano, che gli strappa la collana dal collo e fugge con due complici. La vittima dà subito l'allarme agli addetti alla sicurezza del locale che fermano i tre e allertano il 112. L'autore materiale e i due amici sono stati vengono arrestati per furto con strappo.

Due mesi prima, il 14 gennaio, sempre fuori dall’Alcatraz due fidanzati di 19 e 21 anni vengono accerchiati da un branco di 10-12 uomini e aggrediti per rapina. La reazione della coppia metta in fuga il branco, entrato in azione vicino alle rampe del parcheggio del supermercato che si trova accanto al locale, Uno dei buttafuori, attirato dalle urla dei giovani, insegue e blocca insieme a una pattuglia dei carabinieri uno dei presunti autori del raid, un trentanovenne egiziano residente in provincia di Bergamo accusato anche di aver palpeggiato la diciannovenne.