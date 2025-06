"Una vita meravigliao" con Enrico Beruschi

Uno dei volti più amati della comicità italiana domani sera condurrà il pubblico in un viaggio emozionante e in una vita sorprendente, costellata di successi e sfide vinte, dall’infanzia agli esordi sul palco, fino alla propria consacrazione. Incontri, rivelazioni, invenzioni di un osservatore ragioniere diventato attore senza provini, scoprendosi nato per il palcoscenico.

Il comico Enrico Beruschi presenterà la sua biografia "Una vita meravigliao", che con sincerità e umorismo offre uno sguardo intimo e inedito sulla passione per l’arte della comicità e sulle persone che hanno plasmato la sua vita. L’appuntamento è domani alle 20.45 all’auditorium del centro culturale "Pertini". Personaggio dello spettacolo molto seguito, milanese classe 1941, Beruschi è attore, cantante e regista teatrale.

Grazie a una mimica inconfondibile e alla partecipazione a programmi televisivi cult come Non Stop, Luna Park e il mitico Drive In, già a partire dagli anni Ottanta è diventato un’icona della comicità.

A firmare il libro anche Massimiliano Beneggi, giornalista e autore di biografie e libri sul mondo dello spettacolo. L’evento è a cura del Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con Accapierre.

La.La.