Yarn bombing e la dedica all’arte urbana

Un evento tra creatività, solidarietà e impegno sociale quello che è andato in scena ieri, per tutta la giornata, a Paderno Dugnano. In occasione della Giornata mondiale dello Yarn Bombing, l’intera piazza della Resistenza si è infatti trasformata in un’esplosione di colore e significato con l’evento "Un filo che unisce", una giornata dedicata all’arte urbana del lavoro a maglia e al sostegno di alcune cause sociali. Ogni metro dell’area è stato così ricoperto da centinaia di creazioni, che sono state poi messe all’asta e acquistate dai donatori. La manifestazione nasce dal progetto "Incontri intorno a un filo", che unisce le realtà locali Scuola delle Donne, Fili di Paderno e Intrecci di Fili Colorati. "Il filo diventa così una metafora concreta di legami, solidarietà e partecipazione – hanno spiegato gli organizzatori -. Durante la giornata sono state esposte e messe in vendita le tante coperte realizzate a mano dalle volontarie e dai gruppi coinvolti. L’intero ricavato sarà devoluto al comitato di Paderno Dugnano della Croce Rossa Italiana, per sostenere le attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere". La Cri locale è attivamente impegnata su questo fronte, con diverse azioni concrete a sostegno delle donne a 360 gradi: dalla partecipazione al tavolo comunale sul contrasto della violenza sulle donne all’organizzazione di eventi benefici, come la master class di zumba a sostegno di associazioni locali attive sul tema, fino alla collaborazione con "Amiche Per Mano" per offrire annualmente screening mammografici gratuiti.

La.La.