A Milano arriva Feid e i fan in delirio bloccano via Felice Casati

Milano, 25 marzo 2025 – Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Garibaldi venezia e quelli della polizia locale per gestire, senza incidenti, la folla di fan che si è accalcata questo pomeriggio in via Casati per il cantautore Feid.

Il colombiano, 33 anni, mito della musica reggeton, è arrivato a Milano per il primo di due concerti e nel pomeriggio ha presenziato al pop up store del suo marchio di merchandise Sixdo. Questo ha generato l’arrivo di molti supporter, che hanno creato confusione in strada, bloccando anche la via.

Sul posto, per gestire i supporter, quasi tutti ragazzi e ragazze sudamericani che si accalcavano in strada, sono giunti gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia e la Polizia Locale. Gli stessi organizzatori non si aspettavano la presenza di duemila, tremila persone. Non si è registrato alcun momento di tensione. Il Ferxxo, come è chiamato, ha fatto anche uno dei suoi esclusivi Coffee Party al Deposito Enoteca sempre in via Casati.

Feid, al secolo Salomon Villada Hoyos, 33 anni, i cui video registrano oltre 200 milioni di visualizzazioni, si esibirà domani al Fabrique.