Riecco Fedez sui social: giochi con il cane e foto con Rondo da Sosa. E Chiara non c’è

Milano, 25 dicembre – Lei è tornata a farsi vedere “live” ieri mattina, con una passeggiata al Parco Sempione. Lui, invece, ha atteso la sera per una “sgambata” con cane e amici, documentata con alcune stories su Instagram, che hanno coinciso con il suo ritorno sui social.

Due delle stories condivise ieri da Fedez su Instagram

Dopo Chiara Ferragni, ricomparsa insieme a figli, mamma e tata il giorno della vigilia di Natale, anche il marito Fedez – in silenzio da una settimana, giorni in cui il cosiddetto Pandoro gate è esploso in tutta la sua virulenza – torna a battere un colpo. Senza riferimenti alla bufera che ha coinvolto la moglie, accusata di aver messo in cantiere “dolci” campagne promozionali quanto meno disinvolte.

Le stories

Dall’inizio della querelle riguardante le operazioni di presunta finta beneficenza dell’influencer e dell’imprenditrice cremasca, che ha portato anche all’apertura di un’inchiesta – al momento senza indagati – da parte della procura di Milano, il rapper si era limitato a comparire sui social solo con alcuni riferimenti alla prossima puntata del suo podcast “Il muschio selvaggio”.

Nella notte di Natale, invece, riecco contenuti personalizzati riguardanti la vita quotidiana del signor Ferragnez. Fedez ha ripreso la routine con la pubblicazione di una serie di storie in compagnia del cane Paloma, ripreso mentre gioca con un frisbee griffato Prada. Successivamente ha pubblicato i video 'celebrativi' insieme al rapper Rondo da Sosa, con storie in cui è stato coinvolto anche papà Franco. E prima era spuntato un breve reel in cui si vedeva la piccola Vittoria, figlia secondogenita dei Ferragnez, davanti all’albero di Natale.

La moglie

Ieri, intanto, Chiara Ferragni è stata 'avvistata' per la prima volta dopo una settimana lontano dai riflettori, nel corso della quale era stata descritta come “affranta” e quasi “incapace di uscire di casa”. L'influencer, con la mamma e i due figli Leone e Vittoria, si è concessa una passeggiata a Parco Sempione, a Milano, il giorno della vigilia di Natale.