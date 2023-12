Selvaggia Lucarelli, il “bimbominkia” e la querela di Fedez: diffamazione aggravata, si va a processo

MILANO - “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”, ricordate il virale video con cui Luis Sal rispondeva sbeffeggiando il Fedez nazionale, reo di averlo scaricato da “Muschio Selvaggio”?

Gli strascichi, alla lontana, si fanno ancora sentire, la Lucarelli ha commentato l’esilarante video, dando a Fedez del “Bimbominkia” e lui l’ha querelata. Non è nuovo alle querele Fedez, ma la Procura di Milano stavolta, non può archiviare, (come - stando ai rumors - avrebbe voluto), si appresta a chiudere le indagini tenendo conto della recente sentenza della Cassazione: quella dell’8 aprile del 2022. Dare del “bimbominkia” a qualcuno è infatti diventato un reato: diffamazione aggravata. “Bimbominkia” è una diffamazione perché il termine significa “persona con un quoziente intellettivo limitato”. “Bimbominkia” diventa, quindi, a tutti gli effetti un reato aggravato dall’utilizzo del social network, che ne amplifica la portata offensiva.

Cosa aveva scritto Selvaggia Lucarelli? Descriveva Fedez come una “falena” che “ha bisogno di luce altrui”. E ancora: “A parte che questa roba (il video di Luis Sal) rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui - ha scritto Lucarelli -, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio. Poi - prosegue Lucarelli - Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il Bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio”, aggiunge Lucarelli.

Attenzione quindi ad usare i termini, soprattutto quando si scrive sui social: Bimbominkia è reato aggravato. E Fedez, in causa, parte avvantaggiato.