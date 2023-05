Federico Dimarco, striscione choc sotto casa: “Ti facciamo ingoiare la lingua”

Milano – “Dimarco pensa a giocare... o la lingua te la facciamo ingoiare”. Il messaggio intimidatorio è scritto su un maxi-striscione sotto casa di Federico Dimarco, esterno dell’Inter ‘colpevole’ di aver eccessivamente festeggiato la qualificazione in finale di Champions League dei nerazzurri ai danni di cugini milanisti.

Dopo il fischio finale Dimarco, che dell’Inter è tifoso fin da bambino, si è unito ai cori dei supporter nerazzurri brandendo un microfono, facendo così sentire la propria voce a tutto lo stadio. Nell’euforia del momento, sono partiti anche cori e sfottò ai milanisti, che evidentemente non hanno gradito. E qualcuno – lo striscione non è firmato e ad oggi non è stato rivendicato – ha deciso di farlo sapere in maniera esplicita a Dimarco che, dal suo profilo Instagram, si è affrettato a scusarsi.

Le scuse di Dimarco pubblicate su Instagram

"Martedì sera dopo la partita – ha scritto in una story pubblicata ieri sera mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi”.

Al di là del giudizio sul comportamento del 25enne Dimarco, non può essere certo tollerato uno striscione minatorio come quello apparso sulla cancellata di casa del giocatore. Le forze dell’ordine sono infatti già al lavoro per cercare di risalire ai responsabili del gesto, confidando nelle telecamere di videosorveglianza della zona.