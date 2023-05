Champions, la festa Inter invade le strade di Milano: "Andiamo tutti a Istanbul"

Milano, 17 maggio 2023 - Da San Siro a piazza Duomo, passando da corso Como e Navigli: delirio interista nelle strade di Milano, con la festa che è cominciata subito dopo il triplice fischio finale dell’arbitro al Meazza che ha sancito il ritorno dell’Inter in finale di Champions League dopo 13 anni di infinita attesa. Fra cori di scherno ai milanisti, fumogeni e urla di giubilo, i nerazzurri hanno già cerchiato in rosso sul calendario la data del 10 giugno: finalissima a Instanbul contro Real Madrid o Manchester City.

Cuore della festa, dopo San Siro e - per i fortunati possessori del biglietto - le celebrazioni con la squadra in campo, è stata senza dubbio piazza Duomo, invasa da migliaia di tifosi vestiti con la maglia dell’Inter, coperti da bandiere nerazzurre o con in mano la bandiera della squadra del cuore. Tra sorrisi, abbracci, vuvuzuelas e fuochi d’artificio anche sopra al Meazza. Se subito dopo la partita fuori da San Siro non sono mancati momenti di tensione, con qualche tafferuglio, poi è rimasto spazio solo per la gioia dei vincitori - che sognavano la rivincita dopo due brucianti ko subiti dai rossoneri in Champions - e la cocente delusione degli sconfitti.