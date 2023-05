Festa Inter in piazza Duomo, esplode la gioia dei tifosi: cori, caroselli e fuochi d’artificio

Milano, 16 maggio 2023 - Centinaia di tifosi dell'Inter si sono recati in piazza Duomo per festeggiare l'accesso alla finale di Champions League dopo la vittoria in semifinale contro il Milan. I supporter nerazzurri stanno occupando l'area all'altezza della Galleria Vittorio Emanuele, presidiata dai blindati delle forze dell'ordine, in quanto la zona centrale è interdetta per l'allestimento del palco per il concerto di Radio Italia. Fuochi d’artificio, fumogeni, bandiere e cori per scandire la vittoria nerazzurra.

Dopo 13 anni dallo storico triplete l’Inter torna in finale di Champions league, non succedeva appunto da quel lontano 2010. E allora ben si comprende l’esultanza dei nerazzurri in visibilio per le strade di Milano. Mercoledì si conoscerà il nome dell'avversario: Manchester City o Real Madrid. Poi la finale di Istanbul.

Zhang: “Alzare la coppa? Tutto è possibile”

Alla gioia dei tifosi nerazzurri si unisce anche il presidente dell'Inter Steven Zhang: "Siamo in finale di Champions ed è qualcosa di incredibile che non accade ogni stagione. Merito al tecnico e allo staff che ha fatto tutto giusto per arrivare in finale. Alzare la coppa? Tutto è possibile, qualsiasi cosa può accadere in 90 minuti. Noi ci crediamo. Siamo al settimo anno, sono qui da quando avevo 24 anni. Qui ci sono giocatori che non avevano mai giocato in Champions – ha aggiunto - e abbiamo reso possibile questo sogno. Abbiamo fatto il nostro lavoro riportando l'Inter al top, finché saremo qui lavoreremo per mantenere l'Inter in questa posizione - ha aggiunto -. Inzaghi? Sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni. Ho lavorato con tanti allenatori pur avendo solo 31 anni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l'unico che non mi ha mai chiesto giocatori”.