FdI, Mascaretti lascia il Consiglio comunale Mardegan al suo posto

Il deputato di FdI Andrea Mascaretti lascia il Consiglio comunale. Il doppio ruolo non è incompatibile, ma il parlamentare ha deciso di rinunciare a Palazzo Marino, dov’è stato assessore ai tempi della Giunta Moratti quando militava in FI, per lasciar spazio a un politico del suo partito senza doppia poltrona. Non a caso, il primo dei non eletti nella lista di FdI è Grazia Di Maggio, ma rinuncerà all’ingresso nell’assemblea municipale perché deputata e dunque, anche lei, come Mascaretti, avrebbe ricoperto una doppia poltrona. Risultato finale: in Consiglio comunale, appena Mascaretti formalizzerà le sue dimissioni, subentrerà Michele Mardegan, avvocato, cattolico, già in Consiglio comunale eletto con An dal 2006 al 2011 durante l’amministrazione Moratti.

M.Min.