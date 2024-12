FdI in Consiglio. Dentro Celestino e Cagnolati

Doppio avvicendamento in Consiglio comunale. Doppio ingresso nei Municipi. Fratelli d’Italia ufficializza l’addio di Marco Bestetti e Chiara Valcepina all’assemblea di Palazzo Marino: al loro posto entrano Piergiorgio Celestino e Marco Cagnolati (nella foto sopra), entrambi con esperienza amministrativa nei “parlamentini“ cittadini. Bestetti e Valcepina lasciano perché nello Statuto del partito di Giorgia Meloni c’è il divieto di avere doppi incarichi: entrambi, dal 2023, erano consiglieri sia in Comune che in Regione. Con le annunciate dimissioni resteranno solo nell’assemblea del Pirellone. Il coordinatore cittadino di FdI, Simone Orlandi, ringrazia Bestetti e Valcepina "per il senso di responsabilità", perché con la loro scelta fanno sì che "lo Statuto del partito, che vieta i doppi incarichi, venga rispettato". Per quanto riguarda il doppio ingresso nei Municipi, passano dal gruppo misto a FdI la consigliera del Municipio 1 Stefania Orefice e il consigliere del Municipio 8 Luca Bonomi.

In vista delle elezioni comunali milanesi del 2027, intanto, il vice coordinatore regionale Fratelli d’Italia Lombardia nonché deputato Fabio Raimondo osserva che "abbiamo tempo abbondante per costruire una bella lista competitiva e allargarci con l’apporto di tanti amici. Lo faremo scegliendo sempre le persone migliori". Orlandi aggiunge che "non è tempo per il toto-nomi. Dobbiamo decidere insieme agli alleati il candidato sindaco giusto e comunicarlo. Gli “spifferi“ sono controproducenti. Su questa scelta, non possiamo sbagliare un’altra volta. Dobbiamo fare squadra". Nessuna apertura, invece, dai vertici milanesi di FdI, a un dialogo a Milano tra la premier Giorgia Meloni e il sindaco Giuseppe Sala sul futuro della città.

M.Min.