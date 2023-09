FdI e Meloni a Milano: "L'Italia vincente" per due giorni

Il giorno prima di Pontida, Fratelli d’Italia annuncia che sabato e domenica prossima il partito della premier Giorgia Meloni si ritroverà a Milano, all’Auditorium Testori a Palazzo Lombardia, per una due giorni intitolata “L’Italia vincente. Un anno di risultati. Come il Governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione’’. A concludere i lavori della kermesse della destra sovranista sarà proprio la presidente del Consiglio. Nella locandina, FdI spiega che il weekend meneghino servirà per illustrare "le attività del Parlamento, le proposte approvate e i progetti per i prossimi quattro anni". La scelta di Milano non sembra casuale. FdI vuole confermarsi primo partito del centrodestra al Nord, la corsa verso le elezioni europee è iniziata. M.Min.