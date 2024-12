FdI, Bestetti e Valcepina verso l’addio al Comune

Sono le due eccezioni meneghine alla regola anti-doppi incarichi elettivi di Fratelli d’Italia. Ma dovrebbero esserlo ancora per poco, fino al prossimo 16 dicembre. Quel giorno, secondo alcune indiscrezioni provenienti dal partito di Giorgia Meloni, i due consiglieri comunali Marco Bestetti e Chiara Valcepina annunceranno le loro dimissioni dall’assemblea di Palazzo Marino perché nel 2023 sono stati eletti anche in Consiglio regionale e da allora hanno il doppio incarico “vietato“ in FdI. Ma il momento dell’addio al Comune sembra ormai arrivato: al posto di Bestetti e Valcepina entreranno in Consiglio comunale i primi dei non eletti Marco Cagnolati, attualmente consigliere del Municipio 3, e Pietro Celestino, entrambi ex azzurri passati in FdI, ma in tempi diversi.

Ecco, attenzione ai tempi, che in politica contano, eccome se contano. Il 22 maggio 2023 la coordinatrice lombarda di FdI, nonché ministra del Turismo, Daniela Santanchè, aveva annunciato che Valcepina avrebbe lasciato il Comune mentre Bestetti sarebbe potuto rimanere nonostante il doppio incarico. Il motivo era stato svelato dalla stessa Santanchè: "Noi vogliamo mantenere lo stesso numero di consiglieri di FdI in Comune".

Già, perché se Bestetti, eletto a Palazzo Marino nella lista di Forza Italia, si fosse dimesso, al suo posto sarebbe subentrato Cagnolati, che però in quel momento, nel maggio 2023, era ancora in FI. Cagnolati è passato in FdI nel luglio del 2023. Risultato: situazione congelata e doppi incarichi “confermati“. Valcepina non ci stava a dimettersi e a lasciare in Comune l’"eccezione" Bestetti. Ma adesso quest’ultimo può fare un passo indietro e fare subentrare al suo posto un altro esponente di FdI.

Perché l’avvicendamento avviene solo ora? Alcuni boatos comunali raccontano che durante la seduta del Consiglio comunale sul futuro dello stadio di San Siro dello scorso 11 novembre, il capogruppo di FdI Riccardo Truppo e Bestetti abbiano avuto un pesante alterco in aula perché quest’ultimo aveva presentato un documento distinto da quello del capogruppo Truppo sul Meazza. Una lite che avrebbe incrinato i rapporti tra i due e – secondo alcune indiscrezioni – accelerato la decisione dei vertici di FdI di avviare la procedura di dimissioni di Bestetti e, di conseguenza, di Valcepina, dal Consiglio comunale.

Lunedì pomeriggio, intanto, nella buvette dell’assemblea di Palazzo Marino sono già stati avvistati Cagnolati e Celestino. Un segnale che più di un consigliere comunale ha interpretato come un’avvisaglia del loro ingresso in Consiglio comunale. Segnale che i vertici di FdI, a microfoni spenti, ieri confermavano. La data dell’annuncio dell’avvicendamento di Cagnolati e Celestino al posto di Bestetti e Valcepina è fissata il prossimo 16 dicembre, come anticipato sopra. A meno di resistenze o colpi di scena dell’ultimo minuto.