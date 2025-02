FdI a congresso per scegliere il segretario

Tutto pronto per il primo congresso di FdI in programma per sabato alle 10 nel salone della biblioteca comunale in via Dante 4. Per la prima volta, dunque, i tesserati cassanesi del partito della Meloni sono chiamati in congresso per eleggere direttamente il segretario locale.

"Ad oggi non sono mai stati convocati congressi locali di Fratelli d’Italia – spiega Giovanni Albano, presidente uscente del circolo di Cassano d’Adda –. I circoli dei Comuni di provincia sono stati da sempre presieduti su nomina dei coordinatori provinciali. Una lacuna che la nostra presidente Giorgia Meloni ha voluto colmare indicendo prima i congressi provinciali e ora quelli cittadini".

A certificare l’elezione sarà il coordinatore provinciale Riccardo Mellas. Oltre al nuovo responsabile locale di FdI, il congresso eleggerà quattro membri del direttivo che successivamente, con il neoeletto coordinatore, procederanno all’elezione di altri due nominativi per formare il direttivo finale del circolo cassanese composto da sei tesserati. Un evento libero e aperto, al congresso sono invitati tutti i tesserati e simpatizzanti di FdI ma anche la cittadinanza.

Ste.Da.