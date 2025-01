Fattorino in bici spaccia droga. In manette

L’atteggiamento di un rider, fermo in strada, che non era impegnato né a ritirare cibo né a consegnarlo, ha insospettito lunedì sera i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni che stavano perlustrando la zona di Loreto e viale Monza nell’ambito di un’attività anti spaccio. Il rider, italiano di 33 anni, dopo aver svoltato in via Broggi è rimasto in via Spallanzani. A un certo punto si è avvicinato un uomo che dopo lo scambio di “qualcosa“ si è allontanato. I poliziotti hanno fermato l’acquirente il quale ha consegnato droga appena acquistata. Poi è stato bloccato e perquisito il 33enne: addosso aveva 293 grammi di marijuana, 105 di hashish, 21 grammi di caramelle contenenti Thc e 450 euro. La perquisizione si è poi estesa a casa sua, a Rozzano, con l’ausilio dell’unità Cinofila dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dove la polizia ha trovato 7 grammi di hashish e circa 8 di marijuana. Ed è scattato l’arresto.