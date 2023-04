"Fare rete e più progetti Così rinasce la periferia"

"In corso Lodi abbiamo trovato uno spazio ideale: è una zona viva, con tante iniziative sociali che potrebbero essere un esempio da seguire anche per far rinascere altri quartieri". Davide Maggi nel 2016 ha scelto la direttrice Porta Romana-Corvetto per aprire la Stazione delle Biciclette, partendo da un’esperienza avviata nel 2003 a San Donato Milanese. Un altro negozio-officina è aperto alla Barona. "Ci occupiamo di vendita ma anche di riparazione di biciclette – spiega – offrendo un servizio di vicinato. Per noi è anche una funzione sociale, perché crediamo nella bicicletta come forma di mobilità pulita che andrebbe sviluppata e incentivata in una città come Milano". La sua vetrina, infatti, non vuole essere una boutique delle due ruote, ma un’officina e un centro di diffusione della cultura ciclistica. "I nostri clienti arrivano dal quartiere ma anche da fuori Milano – racconta – perché oltre a essere specializzati nelle bici da città siamo uno storico rivenditore in Italia di biciclette pieghevoli, di cargo bike e di biciclette da viaggio e da avventura". Il sito internet è una vetrina, con la possibilità anche di fare acquisti online con l’assistenza del personale della Stazione.

"Per un negozio a Milano i costi da sostenere sono elevati – spiega – ma in questo momento abbiamo raggiunto un equilibrio". Maggi, intanto, ha creato una rete con altre attività della zona, avviando progetti comuni con la pasticceria Officine del dolce o con la cartoleria-centro culturale Bonvini 1909. Nella Giornata dedicata alla Terra, il 22 aprile 2021, è stato firmato inoltre il patto del Miglio delle farfalle, per la cura e rigenerazione delle aiuole di corso Lodi. "Sono iniziative che rendono vivo un quartiere – conclude – e che fanno bene anche ai commercianti".

Andrea Gianni