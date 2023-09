Fancy Women Bike Ride. La pedalata delle donne

La Fancy Women Bike Ride, la pedalata più colorata del mondo, arriva oggi a Sesto durante la settimana europea della mobilità. "Le donne di tutta Italia, e non solo, si stanno preparando per una pedalata fancy, colorata, leggera e gioiosa. L’evento si terrà contemporaneamente in quasi 200 città nel mondo", spiegano gli organizzatori. Le regole sono le stesse per tutte le città: vestirsi in modo colorato, esagerato e fantasioso, decorare la propria bicicletta, posare davanti ai fotografi, salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata. "Ma queste sono non-regole: ognuna venga come ritiene più opportuno. La partecipazione è libera, gratuita e senza registrazione". Un percorso breve e alla portata di tutti: il ritrovo è fissato alle 16.30 in piazza Primo Maggio, per partire alle 17 e rientrare alle 18 al Parco Gramsci.