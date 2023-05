Famiglie con minori “speciali” Nasce il centro Papaveri Rossi

Il primo centro per famiglie con minori affetti da disturbi dello spettro autistico si trova a Cinisello ed è stato inaugurato da Anffas Nord Milano. Il progetto si chiama "Papaveri Rossi" e offre percorsi di assistenza e autonomia con l’obiettivo di creare uno spazio educativo per coloro che hanno terminato la scuola dell’obbligo. Nel centro lavoreranno operatori in possesso di comprovata esperienza in questo ambito e il rapporto operatore-utente sarà di 1 a 4 per favorire la conoscenza reale dei ragazzi e la loro storia pregressa. Le famiglie condivideranno momenti e percorsi di formazione. L’adesione al percorso avverrà solo successivamente a un colloquio personalizzato dell’equipe di Anffas-Arcipelago che stabilirà strumenti e condizioni per un’attività che si articolerà su tre aree principali: comunicazione, relazione, aspetto cognitivo. "L’approccio globale della proposta si fonda su una reale condivisione con la famiglia che può immediatamente sperimentare quello che impara e insieme al suo nucleo creare degli obiettivi personalizzati", spiegano i responsabili. Tanti i laboratori che sono proposti nel polo di via Monte Ortigara. Da quello artistico-manuale per stimolare la coordinazione e le capacità creative, a quello informatico per favorire la comunicazione attraverso l’uso dei tablet personali fino a quello musicale, per motivare al rilassamento.

Sono previsti anche momenti per stimolare al massimo le autonomie di igiene personale e ore dedicate allo sport per migliorare la coordinazione, l’attenzione, la socializzazione e il rilassamento psico-motorio. Sulle autonomie si lavorerà a 360 gradi: nel centro i giovani potranno sperimentare la consapevolezza dell’importanza del ‘’fare’’ per soddisfare i propri bisogni, partecipare ad attività inclusive per migliorare e rafforzare i rapporti sociali, la comunicazione, l’autostima e anche una terapia occupazionale, in cui realizzeranno oggetti per migliorare la capacità di flessibilità e costruire reti con il territorio.

Laura Lana