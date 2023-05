Famiglie “arcobaleno” Passa la trascrizione

"Caro sindaco, trascrivi". Il consiglio comunale di Carpiano ha approvato una mozione che, presentata a livello nazionale da Radicali italiani e +Europa, invita i sindaci dei Comuni della Penisola a procedere con la registrazione anagrafica dei figli delle coppie "arcobaleno", nonostante lo stop a queste stesse registrazioni indicato da una circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La mozione, in particolare, invita i sindaci a procedere con le trascrizioni degli atti di nascita dei figli delle coppie omogenitoriali indicando come genitori entrambe le persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione del bambino. Un orientamento che a Carpiano ha trovato terreno fertile, a partire dallo stesso sindaco Paolo Branca (nella foto), che spiega: "Procedendo a indicare entrambi i genitori, si vogliono evitare eventuali problemi burocratici che potrebbero insorgere e complicare la vita dei bambini. L’obiettivo è la tutela dei minori, perciò è importante che anche le piccole realtà, come la nostra, si adoperino in questo senso". "La circolare di Piantedosi – afferma il segretario nazionale di +Europa Riccardo Magi – non è vincolante ed è fondamentale che i sindaci non interrompano le registrazioni. Con queste mozioni vogliamo anche mandare un segnale al Parlamento, al quale chiediamo di approvare una legge che riempia il vuoto normativo su questa materia". A Carpiano la mozione a favore delle famiglie arcobaleno è stata presentata dal gruppo di maggioranza "Carpiano per Te", col consigliere Samuele Degradi.

Alessandra Zanardi