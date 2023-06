Famiglia con due minorenni senza casa, solidarietà degli abitanti in attesa di risposta dal Comune

Lo sfratto è scattato un mese fa e, da allora, un nucleo familiare con due figli minorenni vive in alloggi di fortuna. La famiglia "è stato riconosciuta idonea per entrare in una residenza sociale del Comune già dal 7 di aprile ma a oggi nessuna soluzione in tal senso è ancora arrivata". Un caso denunciato dal sindacato Usb e da associazioni e movimenti che si occupano dell’emergenza casa che per oggi hanno organizzato un’iniziativa nello Spazio mutuo soccorso in piazza Stuparich. "Abbiamo segnalato numerosi casi di persone sotto sfratto, sotto sgombero o già senza una casa senza ricevere nessun tipo di risposta – si legge in una nota –. Ad oggi nessuna disponibilità, neanche al confronto, è arrivata dal sindaco Sala e dall’assessore Maran.

Sarà la solidarietà degli abitanti del quartiere San Siro e dello Spazio di Mutuo soccorso a dare una risposta che il pubblico non è stato in grado di dare, da oggi finché non arriverà una soluzione dignitosa da parte del Comune".