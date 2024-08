Tenta di vendere un falso Leonardo a un milanese per 1,3 milioni di euro: arrestato un 40enne spagnolo

Un cittadino spagnolo di 40 anni è stato arrestato a Madrid per aver partecipato alla tentata vendita di un falso dipinto di Leonardo da Vinci a un acquirente milanese. L'arresto da parte della polizia francese, riferisce il quotidiano inglese The Guardian, arriva due anni dopo che gli agenti della dogana francese a Modane, vicino al confine italiano, avevano confiscato l'opera contraffatta, grazie a una licenza di esportazione scaduta presentata dall'uomo.

L’affare

Lo spagnolo era in viaggio per vendere il falso Leonardo per circa 1,3 milioni di euro ad un acquirente di Milano. Sebbene l'arrestato fosse in possesso di una licenza di esportazione per l'opera, che si presumeva essere un ritratto leonardesco dell'aristocratico e comandante militare Gian Giacomo Trivulzio, la licenza era scaduta, inducendo i funzionari doganali del posto di frontiera di Modane a contattare la polizia spagnola.

Il documento

Secondo il permesso di esportazione, che non costituisce una garanzia di autenticità, l'opera era un Leonardo del valore di 1,3 milioni di euro che veniva trasportato per essere venduto nel capoluogo lombardo. Sebbene la licenza fosse autentica, il fatto che non fosse più valida significava che il tentativo di esportare l'opera era illegale, spiega il 'Guardian'.

Gli accertamenti

Dopo aver ricevuto la segnalazione nel luglio 2022, gli agenti della polizia nazionale spagnola si sono recati al confine con la Francia per recuperare il dipinto, che è stato poi inviato al Museo del Prado di Madrid per le analisi degli esperti.

La scoperta del falso

"La relazione degli esperti ha concluso che l'opera è una copia dei ritratti milanesi dipinti intorno alla fine del XV secolo e all'inizio del XVI secolo", ha dichiarato la polizia spagnola in un comunicato. "Il dipinto è stato probabilmente realizzato, con intento fraudolento, all'inizio del XX secolo. Come tale, il suo valore è compreso tra i 3.000 e i 5.000 euro e il dipinto può essere categoricamente escluso come opera di Leonardo o di qualsiasi altro artista italiano dell'epoca".

L’arresto

"Una licenza di esportazione non è una garanzia di autenticità di un'opera", spiega la polizia. "In questo caso, la licenza è stata utilizzata come mezzo per affermare che il dipinto fosse originale. Quando è emerso che la licenza era scaduta, il dipinto è stato confiscato ed è stata aperta un'indagine. Non appena l'indagine ha stabilito che si trattava di un presunto caso di contrabbando, è stato effettuato l'arresto".