“C’è una bomba a scuola”: evacuati mille studenti all’Istituto Besta a Cimiano. Ma era uno scherzo telefonico

Milano, 10 marzo 2025 – Attimi di tensione, questa mattina, a Milano, in due istituti superiori milanesi, per un falso allarme bomba (rivelatosi poi uno scherzo telefonico) e una manifestazione estemporanea poi gestita dalla preside senza tensioni.

Un migliaio di studenti sono stati evacuati e sono rientrati a metà mattinata. La telefonata che annunciava un ordigno, giunta intorno alle 11, riguardava l'Istituto Besta in via Don Calabria, nella zona di Cimiano. Dopo i controlli della Polizia gli studenti hanno potuto far rientro a scuola.

Alle 8 invece, un folto gruppo di liceali si è rifiutato di entrare all'Istituto Moreschi in via San Michele del Carso, nel contesto di una trattativa sulla cogestione avviata dagli studenti con la direzione scolastica. Anche in questo caso tutto si è risolto nell'arco della stessa mattinata grazie alla mediazione della preside. Non risultano denunce.