Falsa accoglienza di richiedenti asilo: ecco come funzionava la truffa che ha permesso a una coppia di comprare 12 appartamenti

Milano – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato una coppia di cittadini egiziani di 37 e 35 anni, residenti a Pioltello (Milano), nell’ambito di un’attività investigativa sul riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti da false dichiarazioni di ospitalità e iscrizioni anagrafiche per la residenza per richiedenti asilo.

L’indagine – condotta dalla 2ª sezione della Squadra Mobile di Milano in collaborazione con gli la Divisione Anticrimine – è iniziata a seguito di alcune segnalazioni che indicavano un flusso anomalo di dichiarazioni di ospitalità e iscrizioni anagrafiche di residenza presentate presso i comuni di Pioltello (Milano) e Teglio (Sondrio) dai coniugi egiziani.

Le verifiche hanno portato a constatare come la coppia avesse la disponibilità di numerosi appartamenti, a Pioltello, Tresivio (Sondrio) e Teglio (Sondrio), in cui, come accertato durante le indagini, hanno attestato falsamente di ospitare innumerevoli stranieri, la maggior parte dei quali richiedenti asilo politico: quest’ultimi, a seguito della presentazione delle dichiarazioni false presso gli Uffici Immigrazione competenti, hanno poi ottenuto un valido titolo di soggiorno.

La coppia, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2020 e l’8 agosto 2023, ha presentato presso il comune di Pioltello 60 dichiarazioni di ospitalità e 7 iscrizioni anagrafiche di residenza fittizie a favore di altrettanti cittadini extracomunitari, ricavando, da tale stratagemma, una cifra superiore ai 100mila euro: per una dichiarazione di ospitalità nel comune dell’hinterland milanese si facevano pagare 700/800 euro, per una medesima richiesta nei comuni di Tresivio e Teglio incassavano una cifra pari a 600 euro, mentre, per un’iscrizione anagrafica di residenza, richiedevano la somma di 1.000 euro.

I profitti ricavati sono stati poi reinvestiti dagli indagati nell’acquisto di 12 proprietà immobiliari, alcune delle quali intestate a “prestanome” per evitare, nel caso di indagini, la relativa confisca: per tali proprietà, il pm titolare delle indagini ha emesso provvedimento di sequestro preventivo.

I servizi di osservazione e pedinamento, insieme all’attività tecnica di intercettazione telefonica, hanno permesso agli investigatori della Squadra Mobile di raccogliere prove ritenute schiaccianti contro i due arrestati.