Falcone e Borsellino, sfregiata la foto: "Due volte in un anno, un insulto"

Sfregiata, di nuovo, dalla vernice nera: la foto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all’ingresso del centro sportivo comunale di viale Europa a loro intitolato, è stata imbrattata per la seconda volta in meno di un anno. Come a marzo scorso, gli spruzzi neri hanno cancellato i volti sorridenti dei due magistrati siciliani a tal punto che "l’intera foto dovrà essere sostituita, perché il danno è grave, con la pellicola esterna rovinata - spiega il vicesindaco di Cormano, con delega alla Legalità, Michele Viganò -. Anche nel 2024 procedemmo a sostituirla". Questa volta, però, non è stato vandalizzato il limitrofo murale, realizzato dal writer Ale Lochito, con la riproposizione stilizzata degli stessi Falcone e Borsellino. Di certo, però, ancor più inaccettabile è l’atto "un insulto verso i simboli della lotta alla mafia - continua il sindaco Luigi Magistro-. Gesto che non si può qualificare conoscendo il valore simbolico di questa foto. Siamo indignati: abbiamo proceduto con una denuncia contro ignoti". G.N.