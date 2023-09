Falchi, mangiafuoco. E volo in mongolfiera

Dame, cavalieri e duelli. Ad aprire il tradizionale "Autunno trezzanese", la lunga rassegna di eventi sul territorio che si chiuderà a metà ottobre, sarà il "Treciano Medioevo Festival", iniziato ieri pomeriggio e organizzato da Pro loco Trezzano-Aps in partnership con "Malastrana eventi senza tempo", con patrocinio e contributo del Comune. Una rievocazione medievale coinvolgente, giunta alla settima edizione, che ogni anno raduna centinaia di persone curiose di immergersi in un’atmosfera fatta di spettacoli, scherma storica, combattimenti, cortei in abiti storici, danze del tempo, falconeria, giocolieri e mangiafuoco, cavalieri con vessilli e stendardi. Nei tre giorni del festival, non mancheranno i giochi per il Palio delle Contrade, il Palio nazionale di cucina medievale e lo spettacolare torneo dei cavalieri. Si potranno gustare piatti medievali in stoviglie di coccio, al chiarore delle lanterne. "Per la nostra associazione - commentano dalla Pro loco - significa raccontare la vitalità del territorio, raccogliendo sempre più partecipazione".

Il corteo medievale, ieri sera, ha aperto ufficialmente la 53esima edizione dell’"Autunno trezzanese" che propone anche eventi particolari e unici, come i concerti inseriti in "JazzMi", una mostra sul Bosone di Higgs e domenica volo in mongolfiera, in occasione della Giornata ecologica. "Una rassegna ricca - conclude il sindaco Fabio Bottero - e apprezzata, grazie alle associazioni, con un ringraziamento particolare alla Pro Loco, ai comitati, alle parrocchie, agli uffici comunali". Fr.Gr.