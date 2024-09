Faceva surf sul lago. Malore stronca sessantacinquenne

Un’uscita fatale. Ha accusato un malore mentre con il suo windsurf stava solcando le acque del lago d’Idro e nonostante l’immediato allarme per lui, un sessantacinquenne, non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato nelle acque antistanti via Vantone a Idro, sotto gli occhi di numerosi turisti considerato che nella zona ci sono campeggi e vari locali. L’uomo è stato soccorso da un’imbarcazione e sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto oltre all’ambulanza anche i vigili del fuoco. Dalla centrale operativa è stato chiesto l’ausilio dell’elisoccorso di Bergamo, ma il medico rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso del surfista. I carabinieri di Salò hanno proceduto ai rilievi di rito.