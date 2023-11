Faccia a faccia tra Squeri e Sala. Sul piatto vantaggi e problemi

Rispetto al progetto di uno stadio del Milan nell’area San Francesco, prosegue il dialogo del Comune di San Donato con le altre istituzioni del territorio. Dopo il summit dell’8 novembre con i colleghi di svariati Comuni del Sud Milano, l’altro giorno il primo cittadino di San Donato Francesco Squeri ha incontrato a Palazzo Marino il sindaco di Milano e della Città Metropolitana Giuseppe Sala. Era presente anche Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana.

Pur senza entrare nei dettagli del progetto, l’incontro ha permesso un primo confronto sul tema, nella consapevolezza che, nel caso in cui si procedesse con l’iter di realizzazione dell’impianto, si tratterebbe di un’operazione caratterizzata da opportunità e complessità al tempo stesso. L’incontro, riferisce una nota del Comune di San Donato, è stato un momento costruttivo per affrontare sia gli aspetti positivi che le criticità, ragionando anche su possibili soluzioni. "Rivolgo un ringraziamento particolare al sindaco Beppe Sala - commenta Squeri - per l’interesse mostrato a confrontarsi con franchezza sul tema dello stadio, operazione che avrebbe riflessi anche sul territorio di Milano, inteso sia come Comune che come Città Metropolitana.

Ho apprezzato la sua disponibilità a ripetere, in futuro, ulteriori momenti di condivisione per confrontarci sugli eventuali scenari che potrebbero aprirsi, qualora l’operazione prendesse quota". La richiesta di variante urbanistica depositata da Sportlifecity (società partecipata al 90% dal Milan) è ora al vaglio degli uffici del Comune di San Donato per le verifiche tecniche e di conformità. Chiusa questa procedura la questione sarà affrontata all’interno di un accordo di programma sotto la regia di Regione Lombardia. A.Z.