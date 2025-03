Fabrizio Corona accusato di ricatto “hot”, pm chiede condanna a quasi 2 anni per tentata estorsione

Milano, 27 marzo 2025 – La procura di Milano ha chiesto di condannare a un anno e 8 mesi e 700 euro di multa Fabrizio Corona, imputato per tentata estorsione ai danni di una donna che lo ha denunciato per il presunto un ricatto legato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme.

La donna, assistita dall'avvocato Angelo Morreale, si sarebbe rivolta a Corona nel 2022 per la pubblicazione di un libro e la sponsorizzazione dello stesso attraverso canali social e contatti. Una volta completato il lavoro, poi, si sarebbe lamentata perché il libro non vendeva e Corona, stando alla denuncia, avrebbe cercato di costringerla "a non intentare azioni legali contro di lui", minacciandola con "video che li ritraevano in atteggiamenti intimi".

Per l'ex re dei paparazzi, che ha reso dichiarazioni spontanee al termine della discussione, la donna "è venuta qua a mentire". "Tra tutti i procedimenti" avuti, ha aggiunto, "questo è il più clamoroso". "Sono 13 anni che difendo Fabrizio. Sentirgli dare dell'estorsore è una cosa che non accetto più" ha aggiunto il difensore Ivano Chiesa. Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Chiesa e Cristina Morrone, l'ex agente fotografico va assolto con formula piena. La sentenza del giudice monocratico della sesta sezione penale è attesa per il 10 aprile.