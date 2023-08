Morto Fabio Rappo, il fondatore di Viridea: aveva 62 anni

Milano, 12 agosto 2023 – Lutto per la catena di Garden Center Viridea: ieri, venerdì 11 agosto è morto il fondatore e amministratore unico Fabio Ernesto Rappo.

L’imprenditore lombardo, nato a Milano nel 1961, seguendo una brillante intuizione ha fondato Viridea 26 anni fa, con l’apertura del primo Garden Center a Cusago in provincia di Milano. Da allora, grazie alla visione e alla passione di Fabio Rappo, l’azienda è cresciuta fino a raggiungere 10 punti vendita e un fatturato di 83.6 milioni di euro. Il talento del suo fondatore ha reso oggi Viridea una realtà leader nel settore del gardening italiano.

Fabio Ernesto Rappo ha iniziato la sua carriera subito dopo la scuola, dedicandosi a varie attività nel settore del verde ad uso ornamentale e sportivo. Sotto una forte spinta imprenditoriale, nel 1983 l’attività di giardiniere, fino a quel momento svolta con successo, prende forma, si consolida e si struttura nella Rappo S.r.l., che si distingue sin da subito nel campo del giardinaggio professionale e, in particolare, nella progettazione e realizzazione di spazi verdi. A oggi la Rappo S.r.l. è una delle più importanti realtà del panorama italiano nel suo genere.

Nel 1997, dall’esperienza della Rappo S.r.l. e da un’eccezionale intuizione dell’imprenditore, nasce Viridea a Cusago, il primo Garden Center della catena che oggi conta 10 punti vendita nel nord Italia.

“L’apertura del primo punto vendita Viridea di Cusago, fu la concretizzazione della volontà di un’impresa di giardinaggio di differenziare la propria offerta”, raccontò Fabio Rappo, in occasione del 20esimo anniversario della catena di gardening. E ancora: “In quel momento si trattò di un puro gesto di passione pensato per gli appassionati, quali siamo noi stessi, di piante, fiori e animali. L’obiettivo era quello di offrire prodotti e servizi in un ambiente piacevole, che meritasse la visita indipendentemente dalla necessità di acquisto. I 20 anni trascorsi ci hanno consentito di perfezionare e replicare l’iniziativa, mantenendo immutati i principi ispiratori. Per il futuro siamo impegnati a realizzare altri punti vendita su nuovi mercati, adeguando la nostra offerta al mutare delle esigenze dei clienti ma restando sempre fedeli alla nostra filosofia”.

I punti vendita Viridea si caratterizzano per l’inconfondibile struttura a forma di serra e un percorso che include tre aree merceologiche: giardinaggio e piante, casa e dècor, animali. A queste si è aggiunto negli ultimi due garden center di Montebello della Battaglia (PV) e Arese (MI) un quarto reparto dedicato al mondo del biologico, con una gamma di oltre 3.000 prodotti certificati, dall’alimentazione all’erboristeria.

I Garden Center sono spazi vivi, naturali, accoglienti, dove tutto è semplice e a portata di mano, perfetto per godere tutti i benefici effetti del contatto con la natura, rilassarsi, rigenerarsi. Giardini, panchine, un laghetto con pesci coloratissimi, ponticelli, giochi per bambini, aree ristoro, migliaia di articoli sempre diversi. Tutto è studiato per rendere la visita piacevole. Nulla è lasciato al caso, perché la natura ha sempre programmi precisi.

Viridea è una società in costante sviluppo e nel 2019 fonda anche Erba Matta, un marchio dedicato alla ristorazione con il quale apre il primo ristorante nel punto vendita di Cusago, con l’obiettivo di ripetere l’esperienza anche in altri punti vendita. Il nome sottolinea la vocazione dedicata alla natura di Viridea e unisce una connotazione di semplicità – l’erba matta è infatti una pianta molto comune – a quella di stravaganza, rispecchiata negli arredi e nello spirito anticonformista che anima il locale. L’apertura di questo ristorante completa la proposta di Viridea e rafforza la mission dell’azienda, che da sempre intende offrire un luogo di svago e relax a due passi dalla città a tutti gli amanti della natura.

I circa 800 dipendenti si stringono profondamente addolorati alla famiglia Rappo, grati per il percorso condiviso in questi anni e per l’esempio di grande professionalità e umanità ricevuto dal fondatore Fabio Rappo. I figli e la famiglia tutta ringraziano per le profonde dimostrazioni d’affetto ricevute.