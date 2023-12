Fabio Grillo, artista per hobby: "Il mio omaggio alle donne"

Massimo Moratti, Federica Pellegrini, Elodie, persone comuni e visi che lo ispirano, prendono forma da Fabio Grillo. Questi e altri dipinti sono in esposizione in via Repubblica 17 fino al 6 gennaio. Nato a Trapani nel 1968, milanese di adozione, lavora nel centro dentistico Innovate e per hobby e passione dipinge. "Mi sono avvicinato all’arte con la consapevolezza dell’età adulta, prediligendo il figurativo femminile. Mi piace l’attenzione ai dettagli e nei miei lavori con tecnica realistica, cerco di trasmettere all’osservatore non solo la bellezza esteriore del soggetto, ma anche l’espressività e le sensazioni che un volto femminile può infondere quando immortalato nell’istante", spiega Grillo.

Spesso i suoi quadri nascono prima come fotografia. Un viso che ispira l’artista o, sempre di più, persone che vogliono farsi ritrarre in un’espressione, uno sguardo, un momento, istante. Recentemente Fabio ha ritratto anche Melina, la panettiera novatese con l’hobby del canto e Assurdité, promessa artistica musicale di Novate, sempre più nota e chiamata ad aprire i concerti di cantanti noti. Dopo un primo periodo da autodidatta, Fabio ha affinato la sua tecnica frequentando corsi di pittura e stringendo amicizie con pittori affermati e poliedrici. Diverse le sue mostre negli ultimi due anni, all’ Arte sul Naviglio Grande, a Porto Rotondo, XXVIII Premio Arte Martinengo, al Baobab Cafe, al laboratorio artistico e culturale La Fenice, ai Poeti del colore nel palazzo del Broletto a Pavia, alla mostra internazionale La Vita dell’Arte IV, a Roma nella Borgo Pio Art Gallery, al XXI Premio Nazionale d’arte Città di Novara, al Castello Sforzesco di Milano, al premio internazionale Marchionni per citarne alcuni. L’artista ha deciso da poco tempo di mettere in mostra e accettare gli inviti a esporre, credeva di non essere all’altezza e per lui le tele erano semplicemente un suo lato artistico. "Ho pensato di esporre anche a Novate, la città in cui lavoro e chiamare questa esposizione “Viva le Donne“, un omaggio e una carezza verso l’universo femminile che sempre di più è vittima di violenze", conclude Fabio Grillo. Informazioni: www.leteledifabio.it