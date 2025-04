Fabbrica o finanza. Seicento posti

Eurointerim, agenzia per il lavoro, ricerca 600 profili professionali da inserire in Lombardia, nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Varese e Como. Circa 350 offerte - oltre la metà del totale regionale - riguardano produzione e logistica. Nella Bergamasca, in particolare, si contano un centina di opportunità nel settore metalmeccanico, chimico, tessile, gomma plastica per operai turnisti, assemblatori meccanici, montatori, manutentori, saldobrasatori, operai chimici, elettricisti, addetti stampaggio plastica e carrellisti. Un centinaio i posti offerti anche nelle province di Brescia e Milano per operai specializzati e generici nel metalmeccanico, automotive, meccanica di precisione: attrezzisti, idraulici, piegatori, assemblatori, turnisti, cucitrici, montatori, allestitori veicoli speciali, addetti conduzione impianti i profili più ambìti.

In provincia di Cremona la domanda più forte incece riguarda tornitori, saldatori, elettricisti, piegatori, rettificatori. In provincia di Milano, accanto alle figure per produzione e logistica, anche il settore amministrazione e finanza cerca personale sul mercato del lavoro: sono circa 60, infatti, le offerte per profili come impiegati contabili, commercialisti e neolaureati in economia. Per conoscere tutte le offerte nel dettaglio, aggiornate in tempo reale a seconda di quelle evase e le novità inserite, è possibile consultare il sito internet www.eurointerim.it, con la possibilità di cercare le offerte sia per area funzionale o provincia, sia per filiale.