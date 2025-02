Ex provveditore agli studi: "Colto e brioso"

Il Ministero dell’Istruzione è in lutto per l’improvvisa scomparsa del dottor Francesco de Sanctis, già Direttore generale presso gli Uffici scolastici regionali di Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, e in precedenza Provveditore agli studi al Provveditorato agli studi di Milano. Cultore ed esperto di legislazione scolastica aveva anche insegnato nelle Università Link e eCampus.

Romano, funzionario di lungo corso stimato e benvoluto, dopo la pensione si era trasferito a Matera per ricongiungersi con la sua compagna di vita e di impegno nel Fai, Rosalba Demetrio, presidente regionale del Fai Basilicata, diventandone il Delegato regionale per la Comunicazione. Francesco de Sanctis era andato in pensione nel 2014 per raggiunti limiti d’età.

"Voglio ringraziare tutto il personale della direzione – aveva commentato allora, congedandosi – e dei provveditorati, in particolare quello di Milano. Sarebbe stato interessante portare a termine i progetti per l’Expo, ma lascio al mio successore una scuola modello e di eccellenza". Tanti, ora, i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook: "Un grandissimo dispiacere, per me. Ma penso anche per tanti di noi che l’hanno conosciuto. Un uomo intelligente e brioso, con la sua romanità e il suo acume pungente. Mi dispiace enormemente sapere che così, in un baleno, sia volato via", scrive Amanda Ferrario. Maria Paola Minetti continua: "Ho fatto parte del suo Staff per sei anni Ho imparato moltissimo da Lui; sono stati anni di crescita professionale e di condivisione di un’idea di scuola moderna, aperta e basata su un lavoro di squadra e in rete. Lo ricorderò sempre per la sua competenza e per le sue doti umane, in primis la sua signorilità ed il suo garbo". M.V.