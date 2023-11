Norberto Confalonieri, l’ex primario del Pini di Milano assolto in Appello dall’accusa di corruzione

Milano, 9 novembre 2023 – "Il fatto non sussiste”. L'ex primario di Ortopedia del Cto-Pini di Milano, Norberto Confalonieri, è stato assolto oggi dalla Corte d'Appello di Milano dall'imputazione di corruzione.

Era finito ai domiciliari più di 6 anni fa e in primo grado era stato condannato a 6 anni e mezzo per presunte tangenti per aver favorito l'acquisto di protesi della Johnson&Johnson. Inoltre, è già stato prosciolto in primo grado dall'accusa di lesioni su pazienti.

Oltre a Confalonieri, difeso dal legale Federico Cecconi, sono stati assolti Natalia Barberis, agente di commercio per la multinazionale, difesa dall'avvocato Gabriele Minniti, e un'altra dipendente.

L’accusa di corruzione

Norberto Confalonieri era finito agli arresti domiciliari nel marzo del 2017 nelle indagini della Procura milanese con l'accusa di aver favorito l'acquisto di protesi della multinazionale Johnson & Johnson, in forza, sosteneva l'accusa, di un “accordo occulto” che avrebbe previsto “periodici compensi in denaro”, l'invito a programmi televisivi e a eventi scientifici, nonché “viaggi e soggiorni”.

Tesi spazzata via oggi con l'assoluzione "perché il fatto non sussiste”, in accoglimento della linea difensiva. La Procura generale aveva invece chiesto la conferma delle condanne. “Sono stato distrutto da questa vicenda, mentre io facevo solo del bene. I pazienti fanno fatica a venire da me, vivo una condizione psicologica pesante”, aveva già raccontato in aula Confalonieri, sentito nel processo di primo grado nell'ottobre 2020.

Intercettazioni choc

Dalle indagini, tra l'altro, erano emerse all'epoca intercettazioni 'choc' nelle quali il medico avrebbe parlato di un “femore” rotto a un'anziana di 91 anni per “allenarsi”. E lui si era difeso spiegando che quelle intercettate erano “chiacchiere da bar, espressioni goliardiche”.

Prosciolto per lesioni sui pazienti

Il 18 gennaio del 2021 la quarta penale del Tribunale milanese lo condannò a 6 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione, mentre da due episodi di presunte lesioni ai pazienti, uno colposo e l'altra doloso, venne prosciolto.

Stamani per Confalonieri è arrivata l'assoluzione anche per l'accusa rimanente e principale di corruzione, decisa dalla seconda penale d'appello (presidente del collegio Maurizio Boselli). Tra i tre imputati assolti anche Stefania Feroleto, dipendente della multinazionale.