Ex Istituto Marchiondi Spagliardi, c’è un progetto: l’edificio diventerà uno studentato

Milano, 20 settembre 2024 – Rinascerà l'ex istituto Marchiondi Spagliardi di Milano, capolavoro brutalista degli anni '50 progettato dall'architetto Vittoriano Viganò, in stato di abbandono dagli anni '80.

L'edificio, tutelato per il suo interesse culturale, sarà oggetto di una ristrutturazione conservativa e diventerà una residenza universitaria con quasi 170 posti, della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, oltre che un luogo di formazione dedicata alle arti e alla musica. L'investimento è di quasi 45 milioni di euro, con i lavori che inizieranno nel 2025 e che dovrebbero concludersi da progetto nella primavera del 2028.

'Life from Arts', questo il nome del progetto che sarà realizzato da Bcma Studio - Caup, Shanghai, e avrà una connotazione unica nel suo genere: l'arte come driver. Infatti oltre ad essere una residenza si potranno svolgere attività artistiche, musicali.

“Il Marchiondi è una struttura importante per Milano che per troppi anni è stata abbandonata perché con il vincolo, comprensibile, molti privati non volevano investire - ha detto il sindaco Beppe Sala -. Ora, grazie anche ai fondi del governo, avrà nuova vita con un progetto innovativo".

Nel quartiere di Baggio, l'ex Marchiondi era nato per ospitare ragazzi 'difficili’ e Viganò lo aveva progettato in modo innovativo perché quegli spazi potessero diventare luogo di socialità e interazione, tra il verde. Tutto dovrà essere conservato in quanto patrimonio culturale che ha fatto anche scuola nel mondo,